Юные хоккеисты получили годичную дисквалификацию за массовое избиение соперника

В Китае на проходящих Национальных молодежных играх в хоккейном матче команд Шэньчжэня и Гонконга произошла массовая драка между хоккеистами. По ее итогам три игрока Шэньчжэня получили годичное отстранение от спорта.

По ходу матча хоккеисты из Шэньчжэня крупно проигрывали со счетом 2:11, после чего они начали устраивать стычки с соперниками, которые впоследствии переросли в массовые избиения побеждавших игроков, сообщает Спорт24.Ru. Так, два игрока наносили поочередные удары по не сопротивлявшемуся сопернику.

Things got very ugly in a Wednesday clash between Hong Kong and Shenzhen at the National Youth Games in Chengde, China #hockeyfight pic.twitter.com/8P6QdjUa5T