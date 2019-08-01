США сообщают о новом ракетном пуске в КНДР

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации, разведка США отследила вероятный новый ракетный пуск с территории Северной Кореи.

За последние дни это уже не первый подобный эпизод: в течение недели КНДР испытала четыре ракеты, две из которых пролетели примерно 250 километров в сторону Японского моря, сообщает телеканал "Россия 24". Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное совещание и выразил серьезную озабоченность, назвав эти ракеты баллистическими.

Как сообщалось, по итогам первого в истории саммита руководителей США и КНДР, состоявшегося в июне 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, ранее власти Северной Кореи объявили об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет различной дальности. Президент США Дональд Трамп заявлял, что северокорейский лидер Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет большой дальности, напоминает ТАСС.