Часики тикают: до Брекзита осталось 90 дней

Похоже, дату Брекзита, озвученную британским премьером, стоит воспринимать всерьёз. В резиденцию Бориса Джонсона на Даунинг-Стрит, 10 — привезли большие цифровые часы с обратным отсчётом времени. Висеть они будут в кабинете нового премьера. Впрочем, часы есть, а вот сделки с ЕС — так и нет. До выхода из Евросоюза осталось 90 дней, напоминает телеканал "Россия 24".