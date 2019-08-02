Россия предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

При этом, говоря о возможности возвращения к договоренностям по контролю над такими системами вооружений, он отметил, что вопрос о таких договоренностях никто повестки дня не снимает, Одновременно дипломат напомнил, что Россия не предлагает США новые переговоры, о чем в начале февраля текущего года ясно сказал президент РФ Владимир Путин.

Сергей Рябков пояснил, что Москва предложила США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как российский, объявленный главой государства, заявившим, что до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих систем, передает ТАСС.

Как сообщалось, со 2 февраля текущего года Соединенные Штаты приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американская США тогда пригрозила, что если Москва не выполнит определенные требования, якобы, касающиеся этого договора, через шесть месяцев Вашингтон выйдет из ДРСМД. Прежде всего, США настаивали на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную Договором.

В связи с решениями администрации США Россия также приостановила участие в ДРСМД, который утрачивает силу со 2 августа текущего года.