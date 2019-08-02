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2 августа 201902:06

В России отмечают День ВДВ

Global Look Press

В пятницу, 2 августа, Воздушно-десантные войска России отмечают годовщину основания: в 1930 году в этот день на учениях под Воронежем впервые для выполнения задачи десантировалось на парашютах подразделение численностью 12 человек.

Праздничные мероприятия пройдут во всех субъектах Российской Федерации. В Москве торжества традиционно начнутся с возложения цветов к памятнику легендарному генералу армии Василию Маргелову на Хорошевском шоссе. Именно под руководством Маргелова в 1960-1970-е годы Воздушно-десантные войска приобрели статус самого мобильного, технически оснащенного и престижного рода войск. Возложат венки и памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади.

Основная часть праздника пройдет на Красной площади и улице Ильинка. В связи этим будет ограничено движение транспорта по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади и по Васильевскому спуску, сообщает РИА Новости.

Также в этот день пройдут мероприятия, посвященные Дню пророка Илии, который считается небесным покровителем десантников.

Официальным праздником в России День ВДВ стал в 2006 году после соответствующего указа президента страны.

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