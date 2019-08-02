Смерть гангстера Диллинджера подтверждена спустя 85 лет

Только сейчас Федеральное бюро расследований США подтвердило, что 85 лет назад ликвидировало знаменитого гангстера 30-х годов прошлого века Джона Диллинджера. После его гибели появлялось множество слухов, что легендарному преступникуhttps://www.vesti.ru/doc.html?id=302278 удалось спастись.

В июле текущего года двое родственников Диллинджера заявили, что хотят эксгумировать останки ликвидированного гангстера, поскольку считают, что агенты ФБР в ходе перестрелки застрелили не его, а кого-то другого, сообщает РИА Новости.

В распространенном пресс-релизе чикагский офис ФБР напоминает, что смерть Диллинджера считают началом конца эпохи американских гангстеров. ФБР характеризует преступника как "печально известного, жестокого вора": в 1933-1934 годах Джон Диллинджер и члены его банды убили не менее 10 человек и ранили еще семерых. Бандиты специализировались на грабеже банков и полицейских арсеналов. Также они организовывали побеги своих сообщников из-под стражи.

После ликвидации Джона Диллинджера 27 человек были осуждены за то, что укрывали его или помогали ему в совершении преступлений.