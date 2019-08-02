Лайк превыше всего: любители селфи губят уникальное поле под Томском

Сотни людей уничтожают Томский Прованс. Все ради селфи в полях фацелии. Ученые переживают. Но как огородить огромное поле?

"Мы боимся, что поле не переживет выходные". Настоящая паника — в сообщениях от сибирских исследователей. Которые пока безуспешно пытаются спасти от местного населения несколько десятков гектаров земли под Томском. Речь об участке, который засеяли растением под названием "фацелия". Важна, как медонос и удобрение. Впрочем, эти функции интересны лишь узким специалистам, для широкого круга это цветочное поле — исключительно фон для фотографий.

Сиреневый луг стал местом массового паломничества для людей с объективами всех мастей. Легкое платье, соломенная шляпа, романтичная поза — и будет цветов в руках. Вот и все, что нужно — для эффекта фотосессии — в лавандовых полях юга Франции. Собственно, сибирское поле за это и прозвали "Томским Провансом".

Вот только к наплыву инста-туристов цветочные посевы оказались не готовы. В сибирском филиале Академии наук заявили — любители селфи уже нанесли полю больше вреда, чем суровая погода.

В Томске поле фацелии расположено рядом с трассой Аникино-Синий утес, и в этом угроза для ценной медоносной культуры. Фацелия накапливает фосфор и калий, развивает мощную корневую систему, служит для биологического улучшения земледелия. Цветом напоминает лаванду, поэтому это поле назвали Томским Провансом. Здесь фотографирование достигло запредельных масштабов. Люди рвут растения, наполняют корзины, делают даже стога. Предприимчивые фотографы стали возить сюда свадьбы. В результате треть поля, примерно 7 гектаров – вытоптано. Это семеноводческий посев НИИ сельского хозяйства и торфа Сибири, он предназначен для продажи пчеловодам и аграриям.

На сьемках видно – среди соцветий виднеются человеческие головы, все снабжены айфонами, все поглощены фотосессией. Существуют туры во Францию, в Прованс для желающих любоваться лавандой. Теперь, видимо, таких путешественников станет меньше — все устремились на сиреневые поля родины.

Любовь к фотографическим автопортретам иногда бывает губительной для здоровья, опасной для жизни. Люди гибнут, пытаясь сделать селфи на крышах домов, на краю пропастей и водопадов. Желание получить фотографию на фоне цветущего поля тоже может быть смертельным. Именно здесь, в Лаишском районе Татарстана в конце июня погибла женщина — она устремилась к полю фацелии, перебегала шоссе и попала под колеса машины. В Татарстане говорят — это безумие началось в этом году, поле ярко-сиреневого цвета находится прямо рядом с оживленной трассой.

В парке "Краснодар" около стадиона недавно радовало глаз поле шалфея. Это лекарственное растение. Туристы и жители Краснодара так активно снимали селфи и вытаптывали поле, что администрация Краснодара решила с этим покончить – и шалфей убрали.

Поместить необычную фотографию в Инстаграм – важнее гуманистических ценностей. В Крыму на Солдатском пляже люди делали селфи на фоне умирающего дельфина.