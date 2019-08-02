США покидают ДРСМД

В пятницу, 2 августа, США официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как сообщалось, о приостановлении своего участия в нем Вашингтон объявил 2 февраля, обвинив Россию в его несоблюдении. В частности, Соединенные Штаты настаивают, что одна из имеющихся у Москвы ракет нарушает договор.

Россия предъявляемые обвинения отрицает и выдвигает встречные. Так, США используют ударные беспилотники большого радиуса действия и размещают в Румынии и Польше пусковые установки, способные доставлять ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД. В ответ на решение США Россия также объявила о приостановлении своего участия в договоре.

Ситуацию вокруг ДРСМД стороны не раз обсуждали, в том числе, и на высшем уровне. Накануне американский лидер Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты хотят прийти к договоренностям по контролю над ядерным оружием, и этот вопрос он обсудил по телефону с Владимиром Путиным.

К новому соглашению призывают и в ООН. Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявил: " Я обеспокоен ростом напряженности в отношениях между государствами, обладающими ядерным оружием. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является знаковым соглашением, которое помогло стабилизировать Европу и положить конец холодной войне. С прекращением его действия в пятницу мир потеряет неоценимый механизм сдерживания ядерной войны, и это, вероятно, усилит, а не уменьшит угрозу, создаваемую баллистическими ракетами. Независимо от того, что происходит, сторонам следует избегать дестабилизации и срочно прийти к новому общему соглашению о международном контроле над вооружением".

Ранее в МИД России отметили, что вопрос о договоренностях с повестки дня никто не снимал. Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сообщил, что Москва предлагает Вашингтону и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности по аналогии с российским, который был объявлен Владимиром Путиным.