Дмитрий Медведев провел совещание на Сахалине

Общий размер единой субсидии Дальнему Востоку превысит 94 миллиарда рублей на три года. Об этом премьер Дмитрий Медведев заявил в ходе совещания на Сахалине. Деньги, подчеркнул глава правительства, должны идти на самые важные для жителей вопросы. Это, в том числе, медицинская помощь, дефицит яслей и жилья, проблемы с аварийными домами. В частности, к 2021 году должны появиться десятки больниц, поликлиник, школ и детских садов, отмечает телеканал "Россия 24".

"Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 миллиардов рублей. Я подписал решение о внесении изменений в распределение денег, о выделении дополнительных средств. В целом такой объем средств достаточно значительнын для дальневосточного округа деньги Они должны идти на самые важные направления для жителей каждой отдельной территории", — заявил Дмитрий Медведев.