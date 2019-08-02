Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп

В рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл на Курильские острова: после совещания в Южно-Сахалинске от прилетел на остров Итуруп.

Ранее Дмитрий Медведев трижды посещал Курильские острова: в качестве президента России – в 2010 году, будучи главой кабинета — в 2012 и 2015 годах.

Примечательно, что каждый визит Дмитрия Медведева на Курилы вызывал недовольство Японии. Так, в 2010 году после такого визита посол Японии был временно отозван из России. Как подчеркнул ранее пресс-секретарь российского премьера, глава правительства может посетить любой регион страны в любое время, напоминает "Интерфакс".

Позиция Москвы неизменна и состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и имеющий международно-правовое оформление российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В то же время, в Токио продолжают заявлять, что российско-японский мирный договор будет заключен только после решения проблемы так называемых "северных территорий".

Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны между двумя странами и восстанавливала между ними дипломатические и консульские отношения. В соответствии с этим документом Москва соглашалась передать Токио остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, а он до сих пор не подписан. В январе 1960 года был подписан Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, после чего СССР заявил, что поскольку данное соглашение направлено против СССР и КНР, советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведет к расширению используемой американскими войсками территории,