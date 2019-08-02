2 августа 201908:15
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Тиафо
Десятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира в Вашингтоне в двух сетах за один час 22 минуты обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:2, 7:5.
Россиянин 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Тиафо, занимающего 40-е место в рейтинге ATP, два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из трех.
Таким образом, Медведев вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять хорват Марин Чилич (17), обыгравший в 1/8 финала канадца Феликса Оже-Альяссима (22) – 6:3, 6:4.
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