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2 августа 201908:40

Российские хоккеисты на старте чемпионата мира-2020 сыграют со Швейцарией

EPA

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала календарь чемпионата мира, который в 2020 году пройдет в швейцарских городах Цюрих и Лозанна с 8 по 24 мая. В рамках матча-открытия хозяева турнира сыграют со сборной России.

Национальная команда России матчи группового этапа сыграет на арене Халленштадион в Цюрихе, которая вмещает 11 200 зрителей. Как сообщает пресс-служба ФХР, соперниками команды Алексея Кудашова по группе В станут Швейцария (8 мая), Норвегия (10 мая), США (11 мая), Италия (13 мая), Казахстан (15 мая), Финляндия (16 мая) и Латвия (19 мая).

Напомним, в 2019 году чемпионат мира проходил в Словакии, действующий победитель мирового первенства – сборная Финляндии, обыгравшая в финале Канаду (3:1), а в матче за бронзу Россия по буллитам переиграла Чехию.

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