Тема:

Ситуация на Украине 22 минуты назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
2 августа 201908:40

Мэр Киева сравнил себя с английской королевой

EPA

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в своем городе он почти не имеет власти, и потому сравнил себя с английской королевой – так как, по его мнению, он лишен какого-либо влияния на происходящие процессы.

"Когда мэр города не имеет исполнительной власти, например, влияния на бюджет столицы, реализацию проектов, с которыми он отправился на выборы, – это абсурд. Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится английской королевой, человеком, который может лишь возлагать цветы, разрезать ленточки, не имея влияния на процессы, происходящие в городе?", — заявил Кличко в интервью изданию "РБК – Украина"​​​.

По словам Кличко, он намерен отстаивать право на законодательную и исполнительную власть для мэра, так как люди считают, что он несет ответственность за все, что происходит в городе.

Как стало известно, офис президента Украины Владимира Зеленского планирует сместить мэра Киева с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации. В правительство уже направлено соответствующее представление.

По украинскому законодательству, мэров городов избирают жители в ходе голосования. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению кабмина. Кличко считает, что подобные действия власти нарушают закон.

Виталий Кличко находится на посту мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.

Ранее по теме

Сейчас

08:56

В столице Таиланда прогремели пять взрывов

07:05

Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп

05:53

Страшное ДТП на Ставрополье: 5 погибших, 14 пострадавших

05:40

США покидают ДРСМД

04:37

В хорватском Загребе прогремели выстрелы: 6 погибших

03:24

Смерть гангстера Диллинджера подтверждена спустя 85 лет

02:34

Прерванное паводком движение по трассе "Сибирь" восстановлено

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Страшное ДТП на Ставрополье: 5 погибших, 14 пострадавших

Страшное ДТП на Ставрополье: 5 погибших, 14 пострадавших

3 часа назад
США покидают ДРСМД

США покидают ДРСМД

2 часа назад
Прерванное паводком движение по трассе "Сибирь" восстановлено

Прерванное паводком движение по трассе "Сибирь" восстановлено

6 часов назад
В России отмечают День ВДВ

В России отмечают День ВДВ

6 часов назад
США сообщают о новом ракетном пуске в КНДР

США сообщают о новом ракетном пуске в КНДР

9 часов назад
Мэр Киева сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева сравнил себя с английской королевой

22 минуты назад
На Украине опровергли слухи об отставке Андрея Богдана

На Украине опровергли слухи об отставке Андрея Богдана

8 часов назад
МЧС и военные продолжают борьбу с сибирскими пожарами

МЧС и военные продолжают борьбу с сибирскими пожарами

3 часа назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
У пользователей YouTube крадут деньги через рекламу

У пользователей YouTube крадут деньги через рекламу

7 минут назад
Внучку Роберта Кеннеди сгубили наркотики

Внучку Роберта Кеннеди сгубили наркотики

1 час назад
Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп

Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп

1 час назад
Дмитрий Медведев провел совещание на Сахалине

Дмитрий Медведев провел совещание на Сахалине

3 часа назад
В Германии возник очаг заболевания туберкулезом

В Германии возник очаг заболевания туберкулезом

3 часа назад
В хорватском Загребе прогремели выстрелы: 6 погибших

В хорватском Загребе прогремели выстрелы: 6 погибших

4 часа назад
Лайк превыше всего: любители селфи губят уникальное поле под Томском

Лайк превыше всего: любители селфи губят уникальное поле под Томском

5 часов назад
Москва приветствует перемирие в Идлибе

Москва приветствует перемирие в Идлибе

9 часов назад
Часики тикают: до Брекзита осталось 90 дней

Часики тикают: до Брекзита осталось 90 дней

9 часов назад
Джон Болтон обрушился с критикой на Иран

Джон Болтон обрушился с критикой на Иран

9 часов назад
Богатые тоже бьются: мажор на Lamborghini за 21 млн протаранил полицейский джип

Богатые тоже бьются: мажор на Lamborghini за 21 млн протаранил полицейский джип

10 часов назад
"Это за пределами добра и зла": в ЦИК объяснили отказ в регистрации кандидатам

"Это за пределами добра и зла": в ЦИК объяснили отказ в регистрации кандидатам

11 часов назад
В Нидерландах запретили бурки и никабы, угрожая штрафом в 150 евро

В Нидерландах запретили бурки и никабы, угрожая штрафом в 150 евро

12 часов назад
Газопровод "Сила Сибири" строится с опережением графика

Газопровод "Сила Сибири" строится с опережением графика

12 часов назад
США продолжают государственный санкционный террор в отношении Венесуэлы

США продолжают государственный санкционный террор в отношении Венесуэлы

12 часов назад
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ

Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ

13 часов назад
Конструктивный пинок: машины, заставившие производителей одуматься

Конструктивный пинок: машины, заставившие производителей одуматься

13 часов назад
На Twitch разгорелся скандал из-за кормления ребенка грудью в прямом эфире

На Twitch разгорелся скандал из-за кормления ребенка грудью в прямом эфире

14 часов назад
Обнаружена звезда, с рекордной скоростью "запущенная" чёрной дырой

Обнаружена звезда, с рекордной скоростью "запущенная" чёрной дырой

14 часов назад
Windows 10 сможет восстанавливаться из облака

Windows 10 сможет восстанавливаться из облака

14 часов назад
Световое шоу, собственный музей и музыкальный марафон: Москва чествует ВДНХ

Световое шоу, собственный музей и музыкальный марафон: Москва чествует ВДНХ

15 часов назад
Конкурс в вузы растет: на какие специальности оказался самый большой спрос

Конкурс в вузы растет: на какие специальности оказался самый большой спрос

15 часов назад
Названы лучшие места для отдыха мужской компанией

Названы лучшие места для отдыха мужской компанией

15 часов назад
Поимку найденной в пермской квартире змеи сняли на видео

Поимку найденной в пермской квартире змеи сняли на видео

15 часов назад
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

15 часов назад
Медалистка Олимпиады-2014 призналась, что в 17 лет подверглась домогательствам

Медалистка Олимпиады-2014 призналась, что в 17 лет подверглась домогательствам

15 часов назад
"Яндекс.Карты" помогут не заблудиться в торговых центрах

"Яндекс.Карты" помогут не заблудиться в торговых центрах

15 часов назад
Хороших не тронут: новые вещества уничтожат только "плохих" бактерий

Хороших не тронут: новые вещества уничтожат только "плохих" бактерий

16 часов назад
Вышли новый трейлер и постер фильма "Герой"

Вышли новый трейлер и постер фильма "Герой"

16 часов назад
Родственники втянули 102-летнюю бабушку в тяжбу из-за квартиры

Родственники втянули 102-летнюю бабушку в тяжбу из-за квартиры

17 часов назад
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей

У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей

17 часов назад
В России социальные сети постепенно убивают телезрителей

В России социальные сети постепенно убивают телезрителей

18 часов назад
Какие изменения ждут россиян в августе

Какие изменения ждут россиян в августе

18 часов назад
Geely рассекретила кросс-хэтч GS для России

Geely рассекретила кросс-хэтч GS для России

20 часов назад
Загадка рунета: можно ли остановить КамАЗ "голыми руками"? (видео)

Загадка рунета: можно ли остановить КамАЗ "голыми руками"? (видео)

21 час назад