Лесными пожарами в Красноярском крае займется прокуратура

В причинах лесных пожаров в Красноярском крае разберется прокуратура. Прибывший накануне в Читу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение проверить версию с умышленным поджогом тайги с целью сокрытия масштабов незаконной вырубки древесины в регионе. Соответствующие поручения были получены Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой. Доклад представят до 1 ноября, сообщает ГТРК "Красноярск".

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил самых опытных сотрудников из центрального аппарата: им предстоит определить причины распространения огня, его последствия, а также выяснить, как были исполнены меры по предупреждению и предотвращению лесных возгораний. В процессе проверки будут отработаны все версии ЧП и установлены лица, чьи действия принесли наибольший ущерб для государства и граждан.