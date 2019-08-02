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2 августа 201909:12

В столице Таиланда прогремели пять взрывов

В столице Таиланда прогремели пять взрывов

Серия взрывов прогремела утром в Бангкоке. Устройства были заложены в десяти локациях в центральных районах столицы Таиланда, передает телеканал "Россия 24". Одну из бомб спрятали на первом этаже гостиницы "Индра", где расположены магазины одежды. Также самодельную взрывчатку заложили в груду сухих листьев — при ее детонации пострадали два человека.

Еще одну бомбу установили под станцией наземного метро недалеко от посольств. Взрывы прогремели в непосредственной близости от района, где проходят встречи министров стран АСЕАН. Под прицелом злоумышленников оказались и правительственные учреждения. Взрыв прогремел у здания Главного штаба вооруженных сил Таиланда.

Одно взрывное устройство дало осечку при срабатывании, еще одно своевременно обнаружено сотрудниками полиции и обезврежено. Во всех взрывных устройствах были установлены таймеры.

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