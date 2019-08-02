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Лесные пожары 15 минут назад

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2 августа 201910:16 Юлия Шустрая

На помощь пожарным пришла авиация: как тушат лесные пожары с воздуха

На помощь пожарным пришла авиация: как тушат лесные пожары с воздуха

За последние сутки в России ликвидировали 25 природных пожаров, еще 160 очагов тушат. С огнем борются как на земле, так и с воздуха — воду выливают, в том числе, самолеты-амфибии Бе-200. Сотрудникам МЧС помогают военные — один за другим совершают вылеты Ил-76 и вертолеты. Самая тяжелая ситуация по-прежнему в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае.

На кромки пожаров прибывают все новые и новые силы "Авиалесоохраны". Именно эти подразделения работают в самом пекле — там, где бушует огонь. Сверху пламя почти не видно, оно внизу, на подстилке. Именно поэтому без патрулирования не обойтись.

Каждая такая операция — риск для жизни сотрудников "Авиалесоохраны". Чтобы максимально подготовить территорию, ежедневно работает авиация. В основном, это силы МЧС России: самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8. Сейчас к ним по указанию президента присоединилась еще и авиация Министерства обороны: 10 вертолетов и столько же самолетов Ил-76.

На борту каждого Ил-76 находится длинная цистерна, в которой помещается более 40 тонн воды. Если сбрасывать это на очаг пожара, то покрывается территория площадью 1500 квадратных метров. При более высоком сбросе площадь может быть и больше.

Самолеты вылетают парами. На этот раз тушат за почти 300 километров от Красноярска. Кромку пожара хорошо видно по густому дыму. Чтобы он не мешал навигации, сначала летчикам приходится подниматься высоко, а потом уже, перед самым сбросом воды снижаться.

"Вышли в район, обнаружили пожар. Дальше с учетом ветра и рельефа местности выполнили заход и совершили сброс. Первый заход была плохая видимость, потом мы ушли в другую сторону так, чтобы было видно, и дальше визуально увидели очаг пожара и слили воду", — рассказывает Андрей Миронов, командир эскадрильи.

На погоду пока надежды мало. Небольшие дожди на севере Красноярского края никак не облегчили ситуацию. По прогнозам снова наступает сухая жаркая погода.

"Анализ атмосферной циркуляции показывает, что погодные условия, к сожалению, в краткосрочной перспективе от 3 до 10 дней не будут способствовать выходу туда значительных осадков. При этом необходимо отметить, что большие по площади пожары обеспечивают ограничения в проницаемости циклонов", — объясняет Сергей Абанин, заместитель начальника "Антистихии".

Свою работу уже начал и самолет-зондировщик Ан-26. Он способен вызывать дожди там, где уже есть облака. Так, в Иркутской области он уже совершил несколько вылетов и в ближайшее время отправится в Красноярский край.

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