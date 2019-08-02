Открылось движение по федеральной трассе "Сибирь"

В Иркутской области открыто движение по федеральной трассе "Сибирь". Дорога была закрыта из-за подтопления большого участка в районе города Тулуна. Скопилось полторы тысячи автомобилей. Паводок идет на спад. Уровень реки Ия снизился до 9 метров. Но подтопленными все еще остаются 1600 жилых домов. Спасатели и военные прокладывают траншеи, по которым откачивают воду из подвалов и дворов.

Вода на въезде на мост, по которому проходит федеральная трасса "Сибирь", практически ушла. И можно переходить вброд. Дорожные службы расчищают завалы от древесины и разрушенных домов. А это значит, что совсем скоро по этой автотрассе запустят движение.

Сначала мост стал пешеходным. В ожидании открытия федеральной трассы, люди выходили на него и смотрели, как уходит вода. Утром в пятницу открыли реверсивное движение. Видимость практически нулевая — автотрассу обволокло густым туманом. Но, автомобилистов это не пугает. Говорят — надоело ждать.

Из-за перекрытия в течение трех дней с обеих сторон федеральной трассы "Сибирь" скопилась масса большегрузов и легковушек. Как только стало известно об открытии движения — никто из водителей не захотел терять и минуты, чтобы продолжить путь.

"Остается небольшой уровень воды 10 сантиметров на проезжей части, проверили участок дороги, обточены целые, покрытие целое, угрозы нет", — сказал начальник ФКУ Упрдор "Прибайкалье" Николай Рейнет.

Первое время сотрудники ГИБДД будут регулировать дорожное движение на этом участке, чтобы не допустить возникновения заторов.