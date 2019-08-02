Дани Алвес подписал трехлетний контракт с "Сан-Паулу"

Самый титулованный футболист в истории, бразильский защитник Дани Алвес продолжит карьеру на родине, 36-летний игрок обороны подписал контракт с "Сан-Паулу", рассчитанный до декабря 2022 года.

Ранее Алвес защищал цвета испанских "Севильи" и "Барселоны", итальянского "Ювентуса" и французского "Пари Сен-Жермен", в составе которого он в сезоне-2018/19 принял участие в 32 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.

Также на его счету 114 матчей и восемь голов за сборную Бразилии, с которой он в 2019 году стал победителем Кубка Америки и довел число трофеев до 40.