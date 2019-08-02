В правительстве РФ ответили на недовольство Японии поездкой Медведева

Протесты Японии в связи с посещением российскими чиновниками Курильских островов не вызывают беспокойства у правительства России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?" — отметил он, подчеркнув, что никакие согласования с другими государствами для подобных поездок не требуются, передает "Интерфакс".

Ранее в посольстве России в Токио ТАСС сообщили, что получили представление от японской стороны в связи с поездкой Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп.

"Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства", — отметили в российском дипломатическом представительстве.