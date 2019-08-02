Тушить пожары в Красноярском крае будут омские спасатели. Группировка из 85 человек сегодня вылетит на помощь своим коллегам. Об этом сообщает ГТРК "Иртыш".

Все необходимое для борьбы с лесными возгораниями оборудование пожарники привезут с собой. Это мотопомпы, огнетушители и другое снаряжение, рассказали в региональном управлении МЧС.

Ситуация с лесными пожарами пока остается напряженной. Сейчас в общей сложности горит свыше трех миллионов гектаров сибирских лесов. На территории сорока двух регионов сохраняется особый противопожарный режим. Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярской и Иркутской областях, на территории Республики Якутия и в одном из районов Бурятии.

Кстати, по ситуации с пожарами уже возбуждено уголовное дело. Чиновников краевого Минлесхоза подозревают в халатном отношении к тушению огня.