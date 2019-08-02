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2 августа 201910:55

Путин поздравил десантников

Наиль Фаттахов/ТАСС

Воздушно-десантные войска России 2 августа отмечают очередную годовщину основания. 89 лет назад на учениях под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые десантировалось на парашютах небольшое подразделение численностью 12 человек, передает телеканал "Россия 24".

Праздничные мероприятия проходят во всех регионах России. Личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск России с днем ВДВ поздравил президент РФ Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент отметил мужество десантников, преданность присяге и боевому братству. Президент уверен, что они и впредь будут совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать интересы Отечества и безопасность россиян.

Глава государства подчеркнул, что сегодня десантники достойно продолжают патриотические традиции, заложенные ветеранами. "Вы всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать четко, слаженно, решительно", — добавил Путин.

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