Тема:
Криминал 24 минуты назад
2 августа 201911:09
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый). Убийцы — двое крепких мужчин — хладнокровно зарезали Петрова и скрылись без особой спешки.
Считается, что жертва была лидером славянского криминального клана Москвы с 2009 года после воровской сходки в ноябре — Петрика назвали преемником Вячеслава Иванькова (Япончика). В последнее время, по данным украинских СМИ, Петров якобы занимался утилизацией и реализацией отходов промышленных предприятий, скапливающихся на отвале "Черная гора".
В настоящее время на месте преступления работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
Ранее по теме
-
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана18 часов назад
-
Вышел из тюрьмы и ограбил магазин: нападение на продавщицу попало на видео1 сутки назад
-
"Планировал хорошо провести время": убийца девушки-блогера вернулся на место преступления1 сутки назад
-
Убийца тревел-блогера объяснил расправу над ней сексуальными унижениями2 суток назад
-
Убийство у входа в ивановский ночной клуб попало на видео4 суток назад
-
Задержание обвиняемого в убийстве собственного брата попало на видео4 суток назад
Сейчас
11:23
Нейтрализованы террористы, готовившие нападение на воинскую часть
05:40
США покидают ДРСМД
Картина дня
-
"Роскосмос" снял пожары со спутника
- Новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
- Синоптики пугают аномально холодным августом
- Россия отмечает День десантника
- Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь
Самое читаемое
-
Какие изменения ждут россиян в августе
- Девушке в клинике проткнули матку и истекающую кровью отпустили
- Лайк превыше всего: любители селфи губят уникальное поле под Томском
- Прохожие поймали упавшего с 6-го этажа малыша. Видео
- Перепутали с кариесом: стоматологи удалили у 7-летнего мальчика 526 лишних зубов
Телеканал "Россия"
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Ольги Филипповой. "Наш срок годности с Вдовиченковым истек"
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Пауэлл уронил рынки и вознес доллар. Что не так в его словах?
- Топ-8 актуальных проблем онлайн-бизнеса в России
- ФРС снизила процентные ставки в США впервые с финансового кризиса
- В России впервые за 2 года наблюдается дефляция
- Новый денежный король корпоративного сектора
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Такого вы не видели: поддельные монстр-джипы "Гелендваген" 6х6 из Украины!
- Конструктивный пинок: машины, заставившие производителей одуматься
- "МиниГелик" за 1,5 млн: официальные цены нового Suzuki Jimny и другие детали
- Geely рассекретила кросс-хэтч GS для России
- Загадка: действительно ли КамАЗ был остановлен "голыми руками"? (видео)
Недвижимость
-
4 города мира, в которых очень жарко
- Ликбез: что нужно знать о кадастровой стоимости
- Россиян, которые не могут платить за ЖКХ, стало в два раза большое
- Районы Москвы, где квартиру можно сдать за два дня
- У семьи слепых пенсионеров отняли жилье
- В ростовской квартире поселился огромный паук
Вести.Медицина
-
Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
- Компонент красного вина спасет от депрессии и тревожности
- Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Историческая стыковка
- День большой политики на "Территории смыслов"
- В Нидерландах запретили бурки и никабы
Вести-Москва
-
В Люберцах частная клиника чуть не угробила свою пациентку
- Массовые беспорядки в Москве: провокаторы прикрывались детьми
- На Кольцевой линии метро появится еще одна станция
- Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
- Конкурс в вузы растет: на какие специальности оказался самый большой спрос
- Световое шоу, музей и музыкальный марафон: Москва чествует ВДНХ
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Искусственный интеллект научился распознавать текст, созданный "коллегой"
- В Японии разрешили создавать гибриды человека и животного
- Не все виды зелёных насаждений действуют на людей одинаково благотворно
- Учёные рассказали, какой этап хирургического лечения наиболее опасен
- Несломленный: в Новой Зеландии обнаружен "зомби-пень"
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии
Сегодня
Путин поздравил десантников
31 минута назад
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
17 минут назад
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
2 часа назад
Мэр Киева сравнил себя с английской королевой
2 часа назад
На Украине опровергли слухи об отставке Андрея Богдана
10 часов назад
Помогите маленькому Мише услышать мир
29.07.2019 10:19
Россияне больше не хотят брать ипотеку
1 час назад
У пользователей YouTube крадут деньги через рекламу
2 часа назад
Внучку Роберта Кеннеди сгубили наркотики
3 часа назад
Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп
4 часа назад
США покидают ДРСМД
5 часов назад
В Германии возник очаг заболевания туберкулезом
5 часов назад
В хорватском Загребе прогремели выстрелы: 6 погибших
6 часов назад
Москва приветствует перемирие в Идлибе
11 часов назад
Часики тикают: до Брекзита осталось 90 дней
11 часов назад
Джон Болтон обрушился с критикой на Иран
11 часов назад
Газопровод "Сила Сибири" строится с опережением графика
14 часов назад
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ
15 часов назад
Windows 10 сможет восстанавливаться из облака
17 часов назад
Названы лучшие места для отдыха мужской компанией
17 часов назад
Поимку найденной в пермской квартире змеи сняли на видео
17 часов назад
"Яндекс.Карты" помогут не заблудиться в торговых центрах
17 часов назад
Вышли новый трейлер и постер фильма "Герой"
19 часов назад
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
20 часов назад
В России социальные сети постепенно убивают телезрителей
20 часов назад
Какие изменения ждут россиян в августе
20 часов назад
Geely рассекретила кросс-хэтч GS для России
23 часа назад