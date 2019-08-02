В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого

В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый). Убийцы — двое крепких мужчин — хладнокровно зарезали Петрова и скрылись без особой спешки.

Считается, что жертва была лидером славянского криминального клана Москвы с 2009 года после воровской сходки в ноябре — Петрика назвали преемником Вячеслава Иванькова (Япончика). В последнее время, по данным украинских СМИ, Петров якобы занимался утилизацией и реализацией отходов промышленных предприятий, скапливающихся на отвале "Черная гора".

В настоящее время на месте преступления работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".