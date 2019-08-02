Нейтрализованы террористы, готовившие нападение на воинскую часть

Силами ФСБ России по Владимирской и Рязанской областям пресечена деятельность террористической ячейки, участники которой готовились к нападению на воинскую часть, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области, главарь банды при помощи сообщников планировал нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ.

Санкции по статье предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Отмечается, что руководил террористической ячейкой житель Владимирской области 1999 года рождения.