В аэропорту Самары открылся один из первых в России магазинов Duty Free в зоне прилета

В зоне прилета международного аэропорта "Курумоч" открылся один из первых в стране магазин беспошлинной торговли. Он доступен для международных рейсов после прохождения паспортного контроля, сообщает ГТРК "Самара" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Вскоре Duty Free появится еще в 75 российских аэропортах. Среди них - Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Сочи и Красноярск. Также в список вошли 38 речных и 3 морских пограничных пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Ранее беспошлинные магазины были доступны только в зонах вылета.