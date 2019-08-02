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2 августа 201911:50

Шарапова и тренер Хогстедт в ближайшее время прекратят сотрудничество

rolandgarros.com

Российская теннисистка, 82-я ракетка мира Мария Шарапова в ближайшее время прекратит сотрудничество с тренером Томасом Хогстедтом. Шведский специалист работал с пятикратной победительницей турниров "Большого шлемов" с 2011 по 2013 год, а также с марта 2019-го.

Как сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на Good to Great, Хогстедт принял решение сосредоточиться на работе с соотечественницей Ребеккой Петерсон.

Ранее стало известно, что Мария получила приглашение на турнир WTA, который пройдет с 12 по 18 августа в американском городе Цинциннати.

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