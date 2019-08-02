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2 августа 201912:15

"Спартак" объявил о переходе сына легенды сборной Швеции Ларссона

spartak.com

Шведский нападающий Джордан Ларссон продолжит карьеру в российской премьер-лиге, 22-летний форвард подписал соглашение с московским "Спартаком", подробности которого не разглашаются.

Джордан – сын экс-нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона, который также известен по выступлениям за "Фейеноорд", "Селтик", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед".

Подробности трансфера не сообщаются. Авторитетный портал transfermarkt.de, оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 800 тысяч евро. В стане "красно-белых" Ларссон-младший будет выступать под 23 номером.

С прошлого года Джордан выступал за "Норрчепинг", где возглавлял бомбардирскую гонку чемпионата Швеции с 11 мячами, которые он забил в 16 матчах. Также на его счету два матча за сборную Швеции.

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