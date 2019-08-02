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2 августа 201912:54

Образовательный проект "МореМедиа" заканчивает свою работу в "Артеке"

ГТРК "Севастополь"

Медиаобразовательный проект "МореМедиа" заканчивает свою работу в "Артеке". Уникальное мероприятие, проходящее под эгидой ВГТРК, позволило школьникам из разных регионов страны ощутить себя журналистами, операторами, монтажерами или даже руководителями телепрограмм.

Под руководством опытных журналистов, сотрудников каналов "Россия 1", "Россия 24" и радио "Маяк" ребята познакомились со всеми этапами работы телевизионщиков, медийщиков. Как рассказала руководитель проекта "МореМедиа" Елена Демидова, организаторы проекта стараются приглашать специалистов из самых разных областей. Только при таком широком охвате школьники могут получить полное представление о работе современных СМИ. В этом году одним из наставников стал сотрудник службы информации "Вести – Севастополь" Олесь Быков. Он познакомил ребят с навыками монтажа и съемки материалов для будущих программ.

Медиасмена в "Артеке" закроется 3 августа. В завершении участники продемонстрируют созданные ими работы и получат награды.

Текст: ГТРК "Севастополь"

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