Еще двое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве заключены под стражу

Пресненским судом Москвы арестован Кирилл Жуков — второй участник несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, обвиняемый в участии в массовых беспорядках, передает РИА Новости. Жуков арестован до 27 сентября​​​.

По словам следователя, необходимость заключения Жукова под стражу состоит в том, что тот сможет уничтожить доказательства и передать информацию другим участникам и организаторам митинга. При этом защита настаивала на его освобождении — он положительно характеризуется, живет по месту регистрации и раньше служил в Росгвардии.

По версии следствия, обвиняемый на митинге попытался поднять забрало шлема одного из сотрудников Росгвардии. Физическую боль сотрудник не испытывал, а произошедшее расценил как провокацию, он признан потерпевшим по делу. Свою вину Жуков не признает.

Также Пресненским судом заключен под стражу Самариддин Раджабов — третий участник несанкционированной акции 27 июля.

Во время несанкционированного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав в шею. Таким образом, ему вменяют и участие в массовых беспорядках, и нападение на представителя власти.

Как сообщалось, не согласованный с властями Москвы митинг состоялся 27 июля у мэрии. В ходе акции были задержаны 1074 человека. СКР возбудил по факту этих событий ряд уголовных дел.