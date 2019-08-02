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Ситуация на Украине 33 минуты назад

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2 августа 201913:44

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Zuma/ТАСС

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства. Также там процитировали слова Владимира Зеленского. Украинский лидер пояснил, что ни он, ни другие ключевые люди, которые пришли с ним, за свои кресла не держатся. Если человек не будет справляться с работой, то он уйдет в отставку.

Зеленский уточнил, что пока не подписал заявление Богдана.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что Богдан уволен. В качестве доказательства они опубликовали фото заявления. По мнению журналистов, уход главы Офиса президента – это ультиматум США. Дональд Трамп отказался встречаться с Зеленским до тех пор, пока Богдан возглавляет администрацию украинского лидера.

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