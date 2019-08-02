Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства. Также там процитировали слова Владимира Зеленского. Украинский лидер пояснил, что ни он, ни другие ключевые люди, которые пришли с ним, за свои кресла не держатся. Если человек не будет справляться с работой, то он уйдет в отставку.

Володимир Зеленський пЁдтвердив Ёснування заяви на звЁльнення вЁд КерЁвника ОфЁсу Президента України АндрЁя Богдана. Це вЁдбулося пЁд час розмови з представниками ЗМІ в Івано-ФранкЁвську в рамках робочої поїздки Глави держави.https://t.co/oiov0LnHGf — ОфЁс Президента (@APUkraine) 2 августа 2019 г.

Зеленский уточнил, что пока не подписал заявление Богдана.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что Богдан уволен. В качестве доказательства они опубликовали фото заявления. По мнению журналистов, уход главы Офиса президента – это ультиматум США. Дональд Трамп отказался встречаться с Зеленским до тех пор, пока Богдан возглавляет администрацию украинского лидера.