Выскользнула из рук. Теннисист Ник Кирьос швырнул бутылку в судейскую вышку

Австралийский теннисист Ник Кирьос в третьем круге турнира в Вашингтоне обыграл представителя Японии Есихито Нисиока со счетом 6:2, 7:5. По ходу встречи австралиец швырнул в судейскую вышку бутылку с водой.

"Бутылка выскользнула у меня из рук, – попытался оправдаться теннисист, слова которого приводит "Чемпионат.com". – Я просто хотел попить, а она выскользнула".

Стоит отметить, что 24-летний теннисист известен своими скандальными выходками, так, например, в мае Нику засчитали техническое поражение за неспортивное поведение на турнире в Риме.

Напомним, в полуфинале турнира Кирьос встретится с представителем Словакии Норбертом Гомбошем.