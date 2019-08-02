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Ситуация на Украине 31 минута назад
Сам писал, сам не выполнял: циничный абсурд Порошенко
Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он писал текст минских соглашений, — полный абсурд, заявил в пятницу РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Порошенко заявил ранее, что лично вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель написал текст минских соглашений. В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению минских соглашений.
"Я лично сел и писал текст минских соглашений. Вместе с Меркель. Мы вдвоем писали", — заявил Порошенко в интервью изданию "Украинская правда".
Также бывший украинский президент сообщил, что вопрос минских соглашений осенью 2014 года решался на саммите НАТО в Уэльсе. "Пятого сентября… скоро будет пятилетие минских соглашений. Он решался не в Минске. 5 сентября решалось в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся их подписать", — сказал Порошенко.
По словам Бердичевского, по уровню лжи и цинизма Порошенко перещеголял всех предыдущих президентов Украины. Его заявление уникально: экс-президент 35-миллионной страны признается в том, что он не выполнял те договоренности, которые якобы сам лично создавал. Это при том, что его претензии на авторство Минских соглашений для адекватных людей – полный абсурд.
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