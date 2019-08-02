Пожилая женщина получила разряд из тазера после споров с полицейским. Видео

Полиция города Кэшен, расположенного в американском штате Оклахома, обнародовала запись с нательной камеры патрульного, ставшего участником конфликта с пожилой женщиной, закончившегося жестким задержанием последней.

Как сообщают СМИ, полицейский заметил поврежденные в результате ДТП задние фонари на автомобиле. Страж порядка выписал штраф женщине, управлявшей этим транспортным средством.

Водитель – 65-летняя Дебра Хэмил, отказалась признавать законность взыскания, размер которого составлял 80 долларов США.

Женщина, игнорировавшая неисправность около шести месяцев, заявила правоохранителю, что все починит, и даже попыталась уехать с места беседы, однако патрульный догнал ее на служебном авто с включенными спецсигналами.

В итоге полицейский вытащил сопротивлявшуюся даму из салона авто, после чего повалил на землю. Женщина попыталась подняться, но в этот момент правоохранитель разрядил в нее тазер – электрошокер нелетального действия.

Теперь Дебре Хэмил предстала перед судом по обвинениям в сопротивлении при аресте и нападении на полицейского – следствие считает, что пожилая леди ударила патрульного в пах. Очередное слушание по ее делу состоится 27 августа.

Сама женщина никак не комментирует произошедшее, однако известно, что она отказалась признавать вину.