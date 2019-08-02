На базе СО РАН открылась новая лаборатория геномного редактирования
На базе института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН открылась новая лаборатория геномного редактирования. Новосибирским ученым на генетическом уровне предстоит найти способы, как остановить болезнь на начальном этапе. Для этого специалисты разработают методики по редактированию генов.
Ученые новой лаборатории будут искать путь к долголетию. Им нужно вычислить в наборе человеческих генов (в общей сложности их больше 20 тысяч) так называемых нарушителей, то есть тех, которые по той или иной причине не справляются со своими функциями и дают сбой. Например, провоцируют развитие раковых опухолей. "Мы ищем гены, которые либо вызывают развитие заболевания, либо помогают раковым клеткам выживать", — пояснил заведующий лабораторией геномного редактирования Григорий Степанов
По мнению исследователей, такие гены из человеческого организма можно убрать. "Редактирование генома человека можно сравнить с редактированием журналистской статьи. Редактору нужно отсечь лишнее, и на выходе должна получиться статья, которая будет полезна людям", — рассказала корреспондент ГТРК "Новосибирск" Ольга Салангина.
В качестве редакторской ручки у генетиков новой лаборатории свой инструмент — так называемые молекулярные ножницы. С его помощью помощью ученые и учатся искать больные гены, оперировать их, отсекать все ненужное, "ремонтировать" поломки, а также стирать "информацию о плохой наследственности" и записывать новую, заставляющую организм человека самоисцеляться.
Идея редактирования генома человека уже названа революционной. Она способно совершить переворот не только всех существующих представлений о лечении, но и продолжительности жизни.
На разработку новейших методик новосибирские ученые получили федеральный грант в 15 миллионов рублей. Первые результаты работы исследователи представят федеральному центру уже через 2 года.
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