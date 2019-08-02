В Петербурге представили новый эскиз памятника Даниилу Гранину. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Проект бронзового монумента рассмотрели на заседании градостроительного Комитета города.

Обновленный вариант памятника несколько отличается от конкурсного варианта. Один из авторов, скульптор Евгений Бурков, рассказал, что добавлены новые элементы, например, книга с цитатами писателя, ручка и лист бумаги. Мнения участников заседания разделились. Некоторые посчитали, что вариант требует доработки. Теперь остается ждать окончательного решения, его обещают обнародовать в ближайшее время.

Как известно, памятник писателю-фронтовику, общественному деятелю, почётному гражданину Санкт-Петербурга хотят установить около библиотеки, носящей его имя, на Дальневосточном проспекте. Инициатором проекта выступило "Российское военно-историческое общество".