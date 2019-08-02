Кафе, бани и мастерские, самозахват земли: масштабная проверка Росреестра в Подмосковье

Инспекторы Росреестра обходят с проверками подмосковные дачи. Уже удалось выявить почти полторы сотни случаев незаконного использования земель — например, когда владелец решил устроить на своем участке бизнес или захватил чужие метры. Что грозит тем, кому на собственных шести сотках оказалось тесно?

С измерительными приборами и фотоаппаратами земельные инспекторы идут по деревне Ступино. Накануне территорию обследовали с воздуха, теперь приехали осмотреть лично.

Нарушения находят почти на каждой улице. Вот хозяин дома за забором сложил огромную кучу кирпичей. Его сосед — бетонные блоки.

- Уберем, конечно!

- Уберете! А вы знали вообще, что это нарушение и нельзя их складировать?

- Нет! Не знал. Вот, смотрите — у всех что-то есть!

Инспекторы объясняют: земля за пределами двора — не частная, а принадлежит населенному пункту.

- Свое имущество, свои здания и всю свою деятельность человек должен вести на своем земельном участке, на своей территории. Снаружи он может окашивать траву, может разложить кирпичи, чтобы ходить по ним, но, уходя, он их складирует!

В Московской области продолжаются проверки Росреестра. Земельные инспекторы ищут тех, кто незаконно занимает и использует муниципальную и государственную землю.

"В рамках этих работ выявлено 1191 нарушение земельного законодательства. Самое распространенное нарушение — это нецелевое использование земельных участков", — рассказал советник руководителя Росреестра Максим Волков.

На участках открывают кафе, бани, мастерские и автомойки.

"Пример — человек на садовом земельном участке открыл магазин. Делать этого нельзя, пока вид разрешенного использования земельного участка не изменен", — говорит земельный инспектор Управления Росреестра по Московской области Александр Миронов.

Еще одно частое нарушение — захват земли, когда незаконно присоединяют к своим дворам дополнительные метры. Здесь хозяин двора отступил от своих владений совсем немного — возможно, думал, что никто не заметит. А в этом месте захвачено целое поле — экскаватор уже вовсю копает траншею под забор.

"Процедура такая: если это проходит в рамках административного обследования, например, с использованием беспилотного летательного аппарата, то результаты обследования размещаются на официальном сайте Росреестра с текстом описания нарушения, и у собственника есть возможность устранить это нарушение до проверки. Если все-таки выездная проверка устанавливает и подтверждает факт нарушения, тогда возбуждается дело", — говорит Максим Волков.

Нарушителей наказывают рублем. За сложенный у забора мусор или стройматериалы — от пяти тысяч рублей. Захват земли обойдется в сумму от одного до полутора процентов кадастровой стоимости. А вот за организацию мастерской или магазина на приусадебном участке выпишут штраф до 20 тысяч рублей.