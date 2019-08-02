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Выборы в Мосгордуму 21 минута назад
МГИК заявил о 339 подписях умерших людей у 22 кандидатов в депутаты
Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов заявил о том, что у 22 кандидатов в депутаты Мосгордумы при проверке подписей было обнаружено 339 подписей умерших людей. "Вместе с тем, у 22 кандидатов обнаружено 339 подписей умерших", — сообщил он журналистам 2 августа.
По его словам, накануне на рабочей группе Центризбиркома зампредседателя ЦИК Николай Булаев предложил по таким вопросам обращаться в Следственный комитет.
Валентин Горбунов отметил, что ответственность за сбор и фальсификацию подписей должен нести как сборщик, так и сам кандидат.
"Как сборщик мог взять подпись у умершего? Сборщик — это доверенное лицо, которое сам выбирал кандидат. Здесь однозначно должна возлагаться ответственность и на кандидата, который заверял подписи, и на самого сборщика. Здесь уже не скроешь, что кто-то из них подписи нарисовал", — добавил председатель Мосгоризбиркома.
Ранее Булаев предложил обратиться в СК, чтобы проверить подписи на фальсификацию. Такое предложение он озвучил рабочей группе ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб.
Как ранее заявлял глава МГИК, основными нарушениями в ходе подписной кампании кандидатов, желающих зарегистрироваться на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, стали проставление другим лицом подписи за избирателя и проставление подписей за умерших избирателей.
По его словам, основным нарушением также стало проставление подписей за умерших избирателей, проставление подписей избирателей, не обладающих активным избирательным правом в данном избирательном округе и несоответствие сведений об избирателях.
В подписных листах кандидатов также проставлялись подписи с недействительными паспортными данными.
Почти 9,8 тысячи подписей с недействительными или несуществующими паспортами данными обнаружены у 13 кандидатов.
Ранее в Мосгоризбиркоме сообщали, что в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва было выдвинуто 426 человек. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, отказ получили 57 претендентов.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября.
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