Перегородил трамваю дорогу и подарил цветы: необычное проявление романтики попало на видео

В Челябинске 1 августа мужчина подарил цветы девушке, сидевшей в трамвае, крайне необычным способом.

"Извините, пожалуйста, всем!" — сказал водитель легковушки, после того как перегородил автомобилем дорогу трамваю и вошел внутрь. Мужчина вручил букет цветов ошеломленной девушке, сидевшей в вагоне, а затем спешно уехал, нарушая правила дорожного движения.

Водитель трамвая сообщил в местном сообществе, что все произошло в считанные секунды, и график движения нарушен не был.