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Общество 33 минуты назад
2 августа 201914:00
Перегородил трамваю дорогу и подарил цветы: необычное проявление романтики попало на видео
В Челябинске 1 августа мужчина подарил цветы девушке, сидевшей в трамвае, крайне необычным способом.
"Извините, пожалуйста, всем!" — сказал водитель легковушки, после того как перегородил автомобилем дорогу трамваю и вошел внутрь. Мужчина вручил букет цветов ошеломленной девушке, сидевшей в вагоне, а затем спешно уехал, нарушая правила дорожного движения.
Водитель трамвая сообщил в местном сообществе, что все произошло в считанные секунды, и график движения нарушен не был.
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