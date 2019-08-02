Массовые беспорядки в Москве: число арестованных возросло до пяти

Еще один участник беспорядков в Москве Алексей Миняйло отправлен под арест. Соответствующее решение вынес Пресненский суд. Под стражей подозреваемый останется до 27 сентября, сообщает агентство ТАСС.

Сам Миняйло с обвинением не согласен. Он подтверждает, что собирался участвовать в акции, однако его задержали раньше, чем он добрался до места ее проведения. Адвокат подозреваемого сообщил, что родители Алексея Миняйло готовы внести за него залог в размере 1 миллиона рублей, а журналист Екатерина Винокурова и ведущая Татьяна Лазарева поручились за него.

Напомним, что сейчас арестованы пять предполагаемых зачинщиков беспорядков 27 июля в Москве. По мнению следствия, они бросали в полицейских камни, палки и бутылки, травили сотрудников правоохранительных органов слезоточивым газом.

Следственный комитет считает, что всего к нападению на полицейских и росгвардейцев в Москве могут быть причастны более 10 человек.