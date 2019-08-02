Рябков рассказал о разговоре Путина с Трампом и реакции России на действия США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, какие темы были затронуты во время телефонного разговора между президентами России и США.

Стороны обменялись мнениями по экономическим делам, ситуация на Украине во время беседы не упоминалась, отметил он. Также Рябков подтвердил, что Дональд Трамп предложил России помощь в тушении лесных пожаров, передает ТАСС.

Комментируя новые идеи США в сфере ядерного разоружения и контроля над вооружениями (например, подключении Китая к переговорам о ДСНВ или расширению действия ДСНВ), Рябков констатировал неспособность американских властей учитывать интересы партнеров.

"Договоренность — это всегда баланс интересов, это совокупность шагов навстречу друг другу. США сегодня, по-моему, органически не приспособлены ни к каким шагам навстречу кому бы то ни было", — пояснил он.

По словам заместителя министра, любые американские идеи Россия будет оценивать с точки зрения соответствия их нашим национальным интересам, сообщает "Интерфакс".

Прокомментировал Рябков и заявления президента США о возможной блокаде Венесуэлы. По словам замглавы МИД РФ, подобные угрозы не повлияют на намерение России добиваться того, что международное сообщество уважало суверенитет государств, а внутренние проблемы в этих государствах решались правительствами и народами этих стран.