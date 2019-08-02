Арест Жданова признан законным. Он объявил голодовку

Мосгорсуд в пятницу, 2 августа, признал законным административное наказание, которое назначено главе Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову. Такая мера по отношению к нему принята из-за его участия в несогласованной акции. Во время заседания Иван Жданов заявил, что объявляет голодовку.

Ранее, 29 июля, мужчину арестовал Зеленоградский районный суд Москвы на 15 суток за участие в несанкционированном митинге. Главу Фонда борьбы с коррупцией признали виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, помешавшей движению транспорта и пешеходов).

В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили, что постановление Зеленоградского районного суда Москвы в отношении задержанного оставлено без изменения, сообщает "Интерфакс".

Несанкционированная акция была организована 27 июля на центральных улицах и площадях Москвы. Цель митинга — поддержка незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую состоятся 8 сентября.

В результате несогласованной акции задержанными оказались более тысячи человек. В настоящее время арестованы пять предполагаемых зачинщиков беспорядков. По версии следствия, они бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и палки, а также травили их слезоточивым газом.