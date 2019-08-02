До 15 лет: адвокаты разъяснили, чем чревато участие в несанкционированных митингах

В московской прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованных массовых публичных мероприятиях.

Это сообщение на сайте надзорного ведомства появилось после того, как в соцсетях стали распространять призывы принять участие в шествии по Бульварному кольцу (от Никитских до Покровских ворот) 3 августа.

"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано", — предупреждают в столичной прокуратуре.

Там разъясняют, что "как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность".

Также отмечается, что "любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве – прямое нарушение закона".

"Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы.

Кроме того, сообщается, что столичным надзорным ведомством в отношении организатора этого мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Комментируя эти предостережения прокуратуры Агентству городских новостей "Москва", юристы рассказывают о том, какое наказание по Административному и Уголовному кодексу грозит как тем, кто просто пришел на несанкционированную акцию, так и тем, что был замечен в организации массовых беспорядков или в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органах.

Так, председатель президиума Московской коллегии адвокатов "РОСАР" Сергей Ахундзянов поясняет, что возбуждение уголовного дела по статье "Массовые беспорядки" правомерно в том случае, если они сопровождаются погромами, насилием и вооруженным сопротивлением правоохранительным органам, уничтожением имущества, применением оружия и взрывных устройств и (или) отравляющих веществ.

Такое преступление (на основании статьи 212 УК РФ) относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет и более строгое наказание, отмечает юрист.

"Как правило, за совершение особо тяжких избирается мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавляет Ахундзянов.



Юрист Василий Пашкевич, в свою очередь, отмечает, что "массовые беспорядки — это преступление против интересов общества".

"В данном случае посягаются на конституционные права граждан: на свободу передвижения, целостность имущества, на здоровье граждан, поскольку речь идет о применении насилия", — поясняет он.

Пашкевич также добавил, что призывы к массовым беспорядкам содержат признаки особо тяжкого преступления.

"За это предусмотрена серьезная ответственность в случае, если будет доказана вина конкретных лиц", — говорит юрист.

Юрист напоминает, что несогласованные мероприятия могут привести к насилию и жертвам, поскольку при скоплении большого количества людей непредсказуемы последствия.

"Неизвестно кто (этим процессом) управляет, неизвестно какие мотивы движут лицами, организующими такие мероприятия", — поясняет Пашкевич.

"Любое неадекватное действие и насилие может привести к жертвам среди мирного населения", — говорит он, поясняя, почему "этому составу преступления и уделяется такое внимание".

Не поддаваться на провокации организаторов несогласованных митингов призвал и адвокат Игорь Бушманов.

"Всегда и в любой ситуации действовать строго в рамках действующего закона, оберегать не только свои предусмотренные конституцией РФ права и свободы, но и, что немаловажно, свою личную свободу в прямом понимании смысла этого слова", — советует адвокат.

Он отмечает, что события 27 июля в центре Москвы "наглядно демонстрируют, что государство в лице правоохранительных и судебных органов не будет идти на компромисс с нарушителями, а напротив — будет жестко и последовательно реагировать на все факты нарушений действующего законодательства в этой сфере, вплоть до возбуждения уголовных дел, привлечения виновных к уголовной ответственности и последующего осуждения как организаторов таких массовых беспорядков, так и "простых" исполнителей и пособников, которым может стать каждый, вольно или невольно вовлеченный в эти события и действия которого будут зафиксированы и доказаны".

Адвокат отмечает, что наказание может быть от 8 до 15 лет лишения свободы.

Бушманов напоминает, что в других странах также предусмотрена строгая ответственность за аналогичные правонарушения.

Так, в США полиции предоставлено право производить аресты при массовых скоплениях людей, "если нарушаются распоряжения местных властей или отсутствуют соответствующие разрешения; раздаются прямые призывы к насильственным противоправным действиям или блокируется движение на улицах, имеют место угрозы другим гражданам или допускаются хулиганские или непристойные действия".

А в Японии "немедленно подвергаются аресту" нарушившие любое из условий проведения демонстрации.

"Такая же жесткая ответственность, вплоть до уголовной, предусмотрена во многих европейских странах — в частности в Германии, Франции, Великобритании, Швеции", — говорит Бушманов.

Адвокат Рубен Маркарьян, со своей стороны, обращает внимание на то, что "молодые люди, ищущие романтики во время массовых беспорядков, рискуют испортить себе жизнь навсегда".

Речь, по его словам, "даже не о тюрьме".

Он поясняет, что даже если молодой человек "просто попадет в дело оперативного учета" во время участия в несанкционированном митинге, то впоследствии у него могут возникнуть проблемы с устройством на работу по определенным специальностям, в том числе на госслужбу.

Разъясняя при этом статью 212 Уголовного кодекса РФ, адвокат поясняет, что она может быть применена к участникам массовых беспорядков, поскольку "преступление совершается большой группой людей и выражается в насилии (физическом и психологическом), которое может выражаться не только в причинении побоев, истязании или угрозе таких действий, но и с насилием, не опасным для жизни или здоровья людей.

"По сути, если швырнуть что-то в сотрудника полиции из толпы, это можно квалифицировать как покушение на представителя власти и как хулиганство, а также и как участие в массовых беспорядках", — разъясняет адвокат.

Маркарьян также напомнил, что во всех цивилизованных странах предусмотрена ответственность за участие в массовых беспорядках.

Например, в уголовном кодексе Австрии есть понятие "Нарушение общественного порядка, сопряженное с насильственными действиями группы лиц".

В Дании наказывается подстрекательство, участие или руководство незаконным собранием, а в Швеции за насильственные массовые беспорядки предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

"То есть мы тут совершенно не первопроходцы", – говорит адвокат, добавляя, что "задача государства заключается в том, чтобы сохранять общественный порядок".

"Ни одни массовые беспорядки, как мы видим, не заканчивались хорошо. Начиная с 1917 года гражданские войны уносят больше жизней, чем войны мировые. Не надо этого забывать", — говорит адвокат Маркарьян.