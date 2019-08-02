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2 августа 201916:13

Скончалась певица Александра Стрельченко

Николай Симаков/ТАСС

В Москве на 82-м году жизни ушла народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко. Последние годы она сильно болела.

"Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Имя и голос Александры Стрельниковой навсегда останутся в истории отечественной культуры и в сердцах людей", — сообщается на сайте театра "Русская песня".

Александра Стрельченко родилась в 1937 году в Днепропетровской области Украины. Работала в Липецкой филармонии, с 1964 года стала солисткой "Москонцерта". Много концертировала с Национальным оркестром русских народных инструментов имени Осипова. Ее голос звучит в фильмах "Война и мир", "Пришел солдат с фронта", а также в симфонической поэме Евгения Светланова "Калина красная". Много участвовала в благотворительных мероприятиях, популяризируя среди молодежи народную культуру и традиции. На фирме "Мелодия" записано четыре сольных пластинки певицы, а также несколько аудиокассет, сообщает ТАСС.

Обладая яркой самобытной манерой исполнения, она стала достойной продолжательницей певческих традиций, заложенных Лидией Руслановой, Ольгой Ковалевой, Надеждой Плевицкой, отмечается в сообщении театра "Русская песня".

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