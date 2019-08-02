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2 августа 201916:00

Интеграция с Россией и отношения с ЕС: Лукашенко дал ряд поручений

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение правительству ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совмина.

На совещании в числе рассматриваемых вопросов обсуждалось развитие отношений с Россией. По словам Румаса, Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает БелТА.

Белорусский премьер-министр сообщил, что все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. По словам Румаса, "буквально прямо сейчас" правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Россией.

Премьер-министр напомнил, что российской и белорусской сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий. По его словам, как только эта работа будет завершена, начнется разработка дорожных карт по секторам. Их планируется представить главам государств уже в ноябре.

Также БелТА приводит слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. Во время совещания он заявил, что отношения с Россией в Союзном государстве — это не вопросы, где надо начинать с нуля и глубоко погружаться в суть. "Не надо самоотчетов. Нужны конкретные предложения и обоснование тех или иных положений", — сообщил Лукашенко. 

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 18 июля в Санкт-Петербурге во время форума двух союзных государств. Они обсудили дальнейшие пути интеграции. 

После этого российский лидер показал Лукашенко Валаам, где главы государств посетили святые места Карелии.

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