Процесс пошел: саперы приступили к разминированию моста в станице Луганской

1 августа началось восстановление многострадального моста, соединяющего ЛНР и украинскую сторону. Предварительный этап работ – разминирование прилегающей территории.

"Одновременно саперы с двух сторон приступили к работам по разминированию местности в районе разрушенного моста. В зоне проведения мероприятия соблюдается режим прекращения огня", — рассказал в эфире программы "60 минут" министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.



31 июля в Минске представители ЛНР и Украины договорились разминировать территорию около моста. "Мы договорились проводить эти мероприятия параллельно — ЛНР непосредственно на участке обрушенного пролета моста и на дистанцию в 125 метров от него по бокам и в сторону реки, а Украина — вдоль дороги, так же на 125 метров по ее обочинам и от края разлома моста", – пояснил представитель ЛНР.

По его словам, разминирование будет проходить по несколько часов в день. Для обеспечения безопасности гражданского населения в это время будут действовать временные ограничения работы пункта пропуска.

Мост, соединяющий ЛНР и украинскую сторону, был полностью разрушен во время боя еще 19 марта 2015 года. По нему больше не могли ходить даже пешеходы. Впрочем, пешеходное сообщение здесь достаточно быстро восстановили, перебросив через провалы несколько деревянных трапов, по которым людям приходится буквально карабкаться. С тех пор попытки полноценно восстановить мост предпринимались обеими сторонами, но заканчивались ничем.

Договоренность о восстановлении моста стала главным результатом заседания контактной группы по урегулированию конфликта в регионе, прошедшем в Минске. В частности, сторонам удалось согласовать дорожную карту восстановления моста, и уже с 1 августа решено начать в этом районе разминирование как предварительный этап ремонтных работ.