Стрельба в Анкаре: Поганшева выписали из больницы

Белорусский дипломат Александр Поганшев, пострадавший в результате нападения в Анкаре, 2 августа выписан из больницы.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал замначальника управления информации и цифровой дипломатии министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Шупляк.

Он подчеркнул, что раненный коллега идет на поправку и продолжит лечение на родине.

24 июля советник-посланник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев, возвращаясь с сыном с прогулки по улице в Анкаре, подвергся в подъезде дома нападению местного жителя, бывшего военного, который четыре раза выстрелил в дипломата, а потом покончил с собой.

По данным турецких правоохранительных органов, инцидент не имел политической подоплеки, поскольку нападавший был психически неуравновешенным человеком.