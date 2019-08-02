Пьяный астраханец почти час не давал уехать скорой с пациентом

В Астрахани пьяный мужчина цеплялся и повисал на карете скорой помощи, не давая бригаде врачей отвезти пациента в больницу.

Речь обнаженного по пояс дебошира была бессвязной: взгромоздившийся на микроавтобус мужчина с бутылкой в руке одновременно предлагал дождаться полицейских и ехать вперед, а также угрожал, что "река станет морем".

На реплики, что пациент может умереть, хулиган никак не реагировал. По словам очевидцев, от невменяемого дебошира бригаду скорой избавили приехавшие полицейские.

Комментарии от правоохранительных органов не поступали.