Торговые войны. Империя обещает ответный удар
Пекин симметрично ответит Трампу на очередное повышение ввозных пошлин. Желание главы Белого дома отобрать в торговой войне ещё 30 миллиардов долларов у Китая вряд ли сделает “Америку снова великой”.
Если судить по прошлому раунду, когда страны уже обменялись серий повышений пошлин, у Пекина остаётся место для манёвра.
На этот раз Трамп заявил о начале взимания 10 процентной пошлины на группу товаров, поставляемых из Китая, общей стоимостью в 300 миллиардов долларов.
“Вводим небольшой дополнительный тариф в 10%”, — написал Трамп на своей страничке в Twitter.
По сути, таможенную мзду теперь будут взимать со всего, что так или иначе производится в Поднебесной, а потом продаётся в США. Прежнее повышение касалось товаров на сумму в 250 миллиардов и составляло 25 процентную пошлину.
Китай тогда ответил адекватно, хотя и не вполне симметрично. С 1 июня Пекин увеличил пошлины более чем на 5 тысяч наименований американских товаров. Для половины из них (2493 наименования) пошлины повысились до тех же 25 процентов. Более чем у 1000 товаров сборы увеличились до 20 процентов. Ещё более полутора тысяч товаров получили пошлины в размере 10 и 5 процентов.
Так что сейчас Китай вполне может подравнять общий уровень пошлин до 25 процентов. И это далеко не единственный способ ответить Трампу.
“Им придется столкнуться с плачевными последствиями своих собственных действий”, — парировали в китайском МИД на заявления со стороны США.
Санкционный соблазн заразителен. В плоскость торговых ограничений перевели свои дипломатические отношения и Токио с Сеулом.
В прошлом году в Южной Корее завершился суд, признавший японскую корпорацию Nippon Steel & Sumitomo Metal виновной в использовании труда южнокорейских граждан во время Второй Мировой войны.
Японскую компанию обязали выплатить компенсацию, что вылилось в грандиозный дипломатический скандал между двумя странами.
Токио отверг решение сеульского суда, а вскоре нашёл повод для обвинений в адрес соседей. Сеулу предъявили обвинение в том, что часть экспортируемых из Японии компонентов для производства электроники переправляется в КНДР (в обход санкций — куда же без них).
Поняв, что под предлогом санкций можно безнаказанно нарушать нормы международной торговли, бывает очень сложно остановиться. Спустя всего месяц официальный Токио ввел очередные ограничения.
Япония исключила Южную Корею из числа стран, в которые без ограничений могут поставляться материалы стратегического назначения.
Для южнокорейской индустрии полупроводников это стало крайне болезненным ударом. На фоне столь глобальных “боевых действий” на фронте торговых войн говорить об очередных санкциях США в отношении России вообще не стоило, если бы не очередной абсурдный повод.
Как напомнило издание Politico, администрация Белого дома уже ввела санкции в отношении России обвинив Москву в использовании элементов химического оружия в истории с отравлением в британском Солсбери.
Основываясь на том бездоказательном обвинении Запад вообще успел много чего предпринять враждебного по отношению к России. И вот теперь оказывается, что американский закон от 1991 года требует введения второй волны санкций в том случае, если обвинённое государство не прекратило использование химоружия.
Американские спецслужбы в отношении России опять не смогли сделать никаких выводов, а значит Трампу, который, как утверждает издание, до последнего противился подписанию соответствующего документа, всё же пришлось это сделать.
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