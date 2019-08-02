Юбилей ВДНХ, фестивали и костюмированные шоу: как интересно провести выходные в городе

Москвичей в эти выходные ждут сразу несколько музыкальных фестивалей, гастрономический праздник и парад сказочных героев. Главной площадкой, конечно, остается ВДНХ, которая масштабно празднует свой юбилей. Но и помимо этого в городе есть события, которые просто нельзя пропустить.

День рождения в самом разгаре: музыка на ВДНХ не умолкает, а гостей становится все больше. Посмотрите, какой стол подготовила именинница: на площади Промышленности — ярмарка национальных блюд, здесь можно попробовать молдавскую мамалыгу, узбекский плов и многое другое.

Будет не только хлеб, но и зрелища: сегодня вечером в Зеленом театре — концерт Кубанского казачьего хора. Но самое интересное — в выходные. В полдень возле главного входа — парад: костюмированное шоу от "Москвариума" с морскими обитателями. В субботу и воскресенье в два часа дня — флешмоб. Танцуют все — главное, надевайте удобную обувь, с остальным поможет вице-чемпион по бальным танцам. Вечером — концерт на главной сцене, и ровно в 21:00 на центральной арке начнется светопредставление — виртуальное путешествие по истории ВДНХ.

На Пушкинской набережной в Парке Горького в эти выходные появятся десятки мангалов и барбекю. Повара приготовят шашлык из свинины, говядины, баранины, рыбы, а после этого в парке устроят большой рок-концерт.

Пикник "Афиши" в "Коломенском" — пожалуй, одно из главных музыкальных событий лета. Каждый год на праздник приезжают звезды мировой эстрады. Хорошая музыка, свежий воздух и потрясающая атмосфера — хорошо, что погода начинает налаживаться.

Еще один фестиваль пройдет 3 августа в Балашихе: парк "Пехорка" превратится в огромный театр под открытым небом. С утра до вечера там будут идти различные спектакли, выступит джазовый оркестр. Кульминацией праздника станет невероятно красивое представление звезд русского балета, в том числе солистов Большого театра. В 10 часов вечера — салют.

Что самое интересное в эти выходные из спортивного? Впервые Москва принимает этап Евротура по пляжному гандболу. Соревнования пройдут на водном стадионе "Динамо". А в Лужниках в воскресенье — спортивный праздник для всей семьи: футбол, хоккей, волейбол и забеги. Дистанции — для любого уровня подготовки: от 500 метров до 10 километров.