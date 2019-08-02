Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Как сообщает РИА Новости, 2 августа в Алексеевском районом суде Белгородской области зарегистрированы заявления братьев Кокориных и Мамаева.



Напомним, что в настоящий момент Павел Мамаев, а также Александр и Кирилл Кокорин отбывают наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области. Они были осуждены за участие в двух потасовках в центре Москвы, которые случились в октябре 2018 года.