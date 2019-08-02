Экс-футболист "Барселоны" Малком официально стал игроком "Зенита"

Санкт-петербургский "Зенит" на официальном сайте объявил о переходе из каталонской "Барселоны" в российский клуб бразильского полузащитника Малкома. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Он может стать рекордным для РПЛ.

Ранее самым крупным трансфером считался переход из "Порту" в "Зенит" Халка. Тогда сумма сделки также составила 40 миллионов евро. Однако "Барселона" может получить за Малкома еще 5 миллионов бонусами, если 22-летний бразилец успешно выступит в составе сине-бело-голубых.

"Зенит" заключил контракт с Малкомом на пять лет. Его зарплата в клубе составит 6,5 миллиона евро в год.